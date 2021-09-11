İdrar kesesinden 142 adet taş çıktı!

Zonguldak'ta Golden cinsi Maya isimli bir köpeğin ameliyata alınmasının ardından idrar kesesinden 142 adet taş çıktı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve isminin verilmesini istemeyen bir kişi 7 yaşındaki Golden cinsi Maya isimli köpeğinde farklı semptomların oluştuğunu gözlerken, köpeğini veteriner kliniğine getirdi.

Zonguldak Veteriner Kliniğinde yapılan tahlil ve muayeneler sonucunda, Maya'nın idrar kesesinde taş olduğu tespit edilirken, acil olarak ameliyata alındı.

Yapılan ameliyatta ise, hiç görülmeyen bir manzarayla karşılaşılırken, Maya'nın idrar kesesinden tam 142 adet taş çıktı.

Veteriner Hekim Önder Alkan, yaşanan süreci anlatırken, taşların kesede kendiliğinden oluştuğunu,

bu durumun çok nadir yaşandığını söyledi.

Alkan, daha çok geç kalınsaydı, Maya'nın hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınacağını da aktarırken şöyle dedi:

"Kliniğimize idrar yapamama ya da idrarını tutamama şikayetiyle başvuran 7 yaşlı kısırlaştırılmış bir Golden ırkı köpeğin sahibi müracaat etti. Yaptığımız radyografi ve ultrasonografi sonucu idrar kesesinde taş olduğu tespit edildi. Ama bizim ameliyatta karşılaştığımız durum her zaman yaptığımız ameliyatlardaki gibi değildi. Bu sefer 142 adet, en büyüğü ceviz, en küçüğü ise pirinç büyüklüğünde taşla karşılaştık. Bu kadar miktarda bir taşın idrar kesesinde kendiliğinden oluşması çok ilginç.

Şu an hastamızın durumu stabil normal hayatına devam ediyor. Tedavisi bir süre daha devam edecek. Bu sadece Türkiye'de değil Dünya da nadir görülebilir. İdrar tutamama, idrar kanaması gibi durumlarda hemen bir kliğine başvurması önemli taş oluşmadan teşhis etme müdahale etme şansımız daha iyi olur"