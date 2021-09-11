İki gündür kayıp olan kadın kırsal alanda bulundu

Mersin'in Aydıncık İlçesi Duruhan Mahallesinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.K'nın 08 Eylül'de sabah saatlerinde evinden ayrılıp bir daha eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından Jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından kayıp şahsı bulmak amacıyla bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin iki gün süren arama çalışmaları sonuç verdi ve kayıp D.K0., evine 8 kilometre mesafede kırsal alanda bitkin bir halde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan kadın tedavi edilmek ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.