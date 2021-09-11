‘Kaktüs’e sürpriz yaş günü

Gaziantep
'teki bir iş hanının yöneticisi, 4 yıl önce sahiplendiği ve iş hanının maskotu haline gelen "Kaktüs" isimli köpeği için doğum günü partisi düzenledi. Bir iş hanının yöneticisi olan Emine Yağmur, 4 yıl önce barınaktan 1 yaşındaki "Golden" cinsi köpeği sahiplendi. Yağmur'un işyerine getirdiği köpek, kısa sürede iş hanındaki vatandaşların maskotu haline geldi. İş merkezi sakinlerinin önerisi üzerine "Kaktüs" için iş hanının girişinde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Balonlarla süslenen binanın girişinde pasta kesildi. Bina sakinlerinin katıldığı doğum günü partisinde kesilen pastanın ardından ise en sevdiği yiyecekler ikram edildi. Emine Yağmur, doğum günü partisi ile hem Kaktüs'ü ödüllendirmeyi hem de sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.