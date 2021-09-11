Kartal’da kazaya davetiye; yola düşen çuvallar sürücülere zor anlar yaşattı

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda kaydedildi. Sultanbeyli istikametinde giden kamyonete içinde kağıt olduğu tahmin edilen çok sayıda çuval yüklendi. Aşırı yükle yoluna devam etmeye çalışan kamyonetteki çuvallardan bazıları yol düştü.



Çuvallar nedeniyle kamyonetin arkasından gelen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler çuvallara çarpmamak için büyük çaba sarf etti. Kamyonetteki çuvalların yola düşmesi ve yaşanan tehlike başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

