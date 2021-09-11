Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu gözünü kaybetti

İzmir
'in Buca
ilçesinde kuyumculuk yapan İsa Tatlı, 2 Temmuz'da iş yerinin önünde otururken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Şapka ve medikal maskeyle kendini gizleyen saldırgan, ara sokakta üzerini değiştirip kaçtı. Can havliyle tişörtünü çıkaran Tatlı, komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve yaklaşık 2.5 aydır tedavi gören Tatlı, sol gözünü kaybetti. Tedavi süreci nedeniyle işyerini de açamayan 30 yıllık kuyumcu Tatlı, "Evden çıkarken bile korkarak çıkıyorum çünkü bana saldıranı tanımıyorum. Kimdir bilmiyorum. Devletimizden bu zanlının bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.