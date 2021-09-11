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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Kızı evden gelin çıkarken kalp krizinden öldü

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Kızı evden gelin çıkarken kalp krizinden öldü
Samsun'da gelinin annesi, kızı evden çıkarkenkalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Elim olay İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de hemşire olan gelin Kübra Sepetci ile damat Hasan Tunç düğün salonuna gitmek için baba evinden çıkış yapacağı sırada gelinin annesi Beyhan Sepetci (56) kalp krizi geçirdi. Kız evine gelen ekipler kalbi duran Beyhan Sepetci'yi hastaneye kaldırdı. Gelin ve damat düğün salonu yerine soluğu hastanede aldı. Beyhan Sepetci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kızı evden gelin çıkarken kalp krizinden öldü
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