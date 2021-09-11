Kızlar Manastırı görkemli törenle açıldı

2014 yılında restorasyon çalışmalarına başlanılan ve son 2 yılda hızlandırılarak tamamlanan Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Kızlar Manastırı görkemli bir açılış yapılarak ziyarete açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu da konser verdi. Başkan Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın 15 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredilen Kızlar Manastırı, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen görkemli bir organizasyonla turizme açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliği yaptığı açılışa; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

YAŞAYAN BİR MÜZE OLARAK TASARLANDI

Kızlar Manastırı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Trabzon binlerce yıllık tarihe sahip, onlarca uygarlığa başkentlik yapmış muazzam bir şehir. Aynı zamanda içerisinde birçok sırrın muhafaza edildiğine inandığım, gizemli mabetlere sahip bir şehir. Böyle bir mekanın restorasyonuna müteakip açılmasına tanıklık ediyoruz. Avluda bizleri ilk olarak ana kaya kilisesi karşılıyor. Her kapı başka bir dünyaya açılıyor. Boztepe dağının eteklerine sığınmış Trabzon'un en güzel mekanlarından bir tanesi. Aslına uygun bir şekilde restore edildi. Artırılmış gerçeklikle geçmişe dair görüntüler var. Yaşayan bir müze olarak tasarlandı. Yıl boyunca Trabzon'un kültür sanat hayatında önemli bir yer alacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Kültür Bakanımıza, Kültür Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Zorluoğlu ayrıca, Kızlar Manastırı'nın 15 Ekim tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini, ardından ise girişte minimum düzeyde bir ücret belirleneceğini açıkladı.

YENİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Birçok açılışlar gerçekleştirdik fakat bu açılışların en anlamlılarından birisi de burasıdır. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehirde, nice eserler ortaya çıkarıldı. Bu güzide eser şehrimizde atıl durumda kalmışken yatırımlarla beraber aslına en uygun şekilde istifa edilebilecek duruma gelmiştir. Kızlar Manastırı'nın en önemli özelliği sadece bir açık hava müzesinin yanı sıra şehrin yeni bir kültür sanat merkezidir" diye konuştu.

MEDENİYETLER ŞEHRİ TRABZON

Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu belirten AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar da, "Anadolu'da bir medeniyetler şehri burası. İnsanları da öyle. Böyle güzel eserleri Türkiye'ye kazandırdıkları için emek vermiş olan herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Trabzon hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde göz doldurmuş bir şehirdir. Bu tür eserlerin değerlendirilmemesi ekonomik gerekçelerle açıklanabilir. Yeniden kazanılmaya başlandığı bir çağa girilmiştir" dedi.

TARİHİ ZENGİNLİKLERİMİZ ÇOK FAZLA

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, "Trabzon'umuzu her zaman tarif ederken kültür, tarih, spor, turizm şehri gibi diyoruz. Tarih deyince çok öne çıkanlar olduğu gibi çıkmayanlar da var. Tarihi zenginliklerin çok fazla olduğunu görüyoruz. En büyük yatırımlardan bir tanesi bunlar. Tarihi güzelliğimiz var. Bunlar turizmi çeşitlendiriyor. Kızlar Manastırı dünyanın dört bir yanından insanların şehrimize gelmesini de sağlayacak" ifadelerini kullandı.

PİYANİST TULUYHAN UĞURLU KONSER VERDİ

Açılış konuşmalarının ardından ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu verdiği konser ile davetlilere adeta müzik ziyafeti sundu.