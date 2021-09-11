Küçük Merve’nin kaza yaptığı yerle ilgili açıklama

Muğla Yatağan'da karşıdan karşıya geçmek isteyen 9 yaşındaki Merve Arık, Milas-Yatağan istikametinde seyir halinde olan U.Ç yönetimindeki bir lastik firmasına ait olan aracın çarpması sonucu yaralanmıştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve, arından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Merve Arık'ın yaralandığı bölgeyle ilgili Yatağan Belediyesi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk (İnönü) Bulvarı'nda üst yapı çalışmaları gerçekleştirilmiş, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte karayolu, iki istikamette de araç trafiğine açılmıştır.

Bulvardaki kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının sürdüğü sırada kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucunda asfaltın bazı bölümlerinde çökmeler meydana gelmiş, bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül Çarşamba günü ikinci kat asfalt dökülmesi için çalışma başlatılmıştır. Yatağan Belediyesi olarak çalışmalar başlamadan önce 7 Eylül Salı günü gerek cadde ve sokaklardaki anons sistemi, gerek Mobil Yerel Anons Uygulaması gerekse sosyal medya hesapları üzerinden ikazlarda bulunularak uyarılar yapılmıştır. Karayolları ekipleri tarafından, bulvarda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçebilmeleri için her 300 metrede bir sinyalizasyonlu yaya geçitleri oluşturulmuştur. Yaya geçişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaya geçitlerinin bulunmadığı yerlerde, karşıdan karşıya geçişleri engellemek için refüje metal korkuluklar yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

METAL KORKULUKLAR SÖKÜLMÜŞ

Bilinçsiz art niyetli kişilerce söz konusu bölgedeki metal korkulukların söküldüğü bildiren açıklamada, "Fakat, bilinçsiz ve art niyetli kişi veya kişilerce, Otogar mevkiindeki sinyalizasyonlu yaya geçidinin 50 metre ilerisindeki metal korkuluklardan bazıları sökülmüş, bunun üzerine de 8 Eylül Çarşamba günü kırsalda oturması nedeniyle bölgeyi bilmeyen ve kalabalığın da sökülen korkuluğun bulunduğu yerden geçmesi üzerine bir kızımızın maalesef yaralanmasıyla sonuçlanan, istenmeyen bir kaza meydana gelmiştir. Bu metal korkulukları, Karayolları'ndan habersiz bir şekilde söken ve kazanın yaşanmasına sebebiyet veren kişi veya kişilerin tespitine yönelik soruşturma kolluk kuvvetlerince başlatılmış olup, bu kişilerin kim olduğu konusunda bilgi ve görgü şahidi olan duyarlı vatandaşlarımızın ilgililere bilgi vermeleri, aksi halde bu sorumluluğa en azından vicdanen ortak olacakları bilinmelidir." denildi.

25 YILDA 60'IN ÜZERİNDE ÖLÜMLÜ KAZA

Merve'nin yaralandığı bölgede birçok kaza yaşandığı ifade edilen açıklamada, "Kaza sonrasında, Yatağan Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz, yaralının Yatağan Devlet Hastanesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesi süreçlerinde, aileyle sürekli iletişim halinde olmuş, kızımızın tedavi sürecini bire bir yakından takip etmiş ve takip etmeye devam etmektedir.

Bu tatsız olayın ardından sosyal medya üzerinden maalesef gerçeği yansıtmayan ve Yatağan Belediyesi ile Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz'ü zan altında bırakmaya yönelik hakarete varan paylaşımlarda bulunularak, "Acıyı fırsata çevirme" girişiminde bulunulduğunu üzülerek görmekteyiz. Takip ettiğimizde, siyasilerin de maalesef buna alet olduğu, aileyle bir kez bile görüşme yapmadan, yaralı kızımızın halini sormaya bile tenezzül etmeden, oturdukları yerden ahkamlar keserek, Yatağan'a yapılan hizmeti, hazmedememişliğin belirtilerini göstermektedirler. Şunu belirtmeliyiz ki, bulvar çalışması yapılmaya başlanmadan önceki son 25 yıllık süreçte, bulvarda 60'ın üzerinde ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, birçok hemşerimizin evine ateş düşmüştür.

Bugün felaket tellallığı yapanların, geçmişteki bu tatsız olaylarda sessiz kaldıkları kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Hatırlanacağı üzere, Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun ölümünün ardından kimsenin haklı olarak Bodrum Belediyesi'ni suçlamadığı gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda sadece peyzaj ve aydınlatma işinden sorumlu olan Yatağan Belediyesi'ni suçlamak, samimiyetsizliğin bir göstergesidir. Bu düşüncelerle, halen Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimiz iletir, Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.