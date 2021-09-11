Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan bir acı haber daha

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bekir Tekirağaç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Z.S. ve M.A. da hastaneye kaldırıldı. Z.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.