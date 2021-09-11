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Giriş Tarihi: 11.9.2021 20:31 Son Güncelleme: 11.9.2021 20:32

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan bir acı haber daha

İHA
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan bir acı haber daha

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Kazada, otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç yaşamını yitirdi. Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralı kadın Z.S. de, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan E.S. idaresindeki 46 BM 790 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine bariyerlere çarparak refüje girdi. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan E.S.'nin eşi Z.S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden otoyol ekipleri, yolda güvenlik önlemi almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 34 DCZ 458 plakalı Audi marka otomobil, önce otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç'a, daha sonra da bariyerlere çarptı. Meydana gelen ikinci kazada da Bekir Tekirağaç ve otomobil sürücüsü M.A. yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bekir Tekirağaç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Z.S. ve M.A. da hastaneye kaldırıldı. Z.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan bir acı haber daha
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