Luna İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Luna Ne Demek?

Son dönemlerde ülkemizde popülerleşen isimlerden bir tanesi de Luna ismidir. Modern bir isim olması sebebi ile dikkat çeken bu ismin anlamı "dolunay" olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu güzel anlamlı ismin kökeni de Latince/ İtalyanca olarak bilinir.

LUNA İSMİNİ ANLAMI NEDİR?

Dünyaya gelecek olan bebeklerine isim verecek olan anne ve baba adaylarının isim seçme konusunda en çok dikkat ettikleri konu bu ismin anlamının ne olduğudur. Luna ismini araştıran anne ve baba adayları da Luna isminin anlamını merak etmektedirler. Bu ismin anlamı karşımıza "dolunay" olarak çıkmaktadır. Anlamının güzelliği ve bu ismin telaffuzunun güzel olması nedeni ile bu isim pek çok kız bebeğe konulmaktadır.

LUNA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve baba adaylarının bebeklerine isim verirken dikkat ettikleri bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar arasında bebeklerine verecekleri ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediği de bulunmaktadır. Luna ismi hakkında da anne ve baba adayları bu ismin Kur'an-ı Keirm içerisinde geçip geçmediğini merak etmektedirler. Luna ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen bir isim değildir. Ancak bu ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmemesi bu ismi kötü bir isim yapmaz. Bu ismin bebeklere verilmesinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

LUNA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Dolunay gibi güzel bir anlama sahip olan Luna ismi hakkında anne ve baba adaylarının merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu güzel anlamlı ismin kökenidir. Luna isminin kökeni Latince/ İtalyanca olarak karşımıza çıkmaktadır.

LUNA NE DEMEK?

Anne ve baba adaylarının bebekleri için araştırdıkları isim olan Luna ismi hakkında merak edilen bazı hususlar bulunmaktadır. Luna ismi için merak edilen bu hususlardan bir tanesi de Luna kelimesinin ne anlama geldiğidir. Luna kelimesi "dolunay" anlamına gelmektedir.