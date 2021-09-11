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Giriş Tarihi: 11.9.2021 09:28 Son Güncelleme: 11.9.2021 09:45

“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişiyi “Marangoz” olarak faaliyet yürütülen bir adreste kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yaparken suçüstü yakaladı. Adreste 140 kilogram kaçak tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Seyrantepe Mahallesi Asaf Caddesi'nin üzerinde "Marangoz" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti.

“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler



Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; fişe takılı ve çalışır vaziyette iki sigara sarma makinesi, 30 filtreli sigara sarma makinesi, 140 kilogram kaçak tütün, yapıştırılmaya hazır 150 bandrol ve iki tütün kurutma paneli bulundu. Yabancı uyruklu olan S.A. ve M.A. isimli iki kişi gözaltına alındı. Adres ise Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler
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