Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Seyrantepe Mahallesi Asaf Caddesi'nin üzerinde "Marangoz" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti.



“Marangoz” kamuflajı! Kaçak sigara imalathanesine dönüştürmüşler





Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; fişe takılı ve çalışır vaziyette iki sigara sarma makinesi, 30 filtreli sigara sarma makinesi, 140 kilogram kaçak tütün, yapıştırılmaya hazır 150 bandrol ve iki tütün kurutma paneli bulundu. Yabancı uyruklu olan S.A. ve M.A. isimli iki kişi gözaltına alındı. Adres ise Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.