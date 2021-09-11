Melike İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Melike Ne Demek?

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan isimlerden bir tanesi de Melike ismidir. Eskimeyen isimler arasında bulunan Melike isminin anlamı "kadın hükümdar" olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin kökeni de Arapça dili olarak bilinmektedir.

MELİKE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan isimlerden bir tanesi olan Melike isminin böyle yaygın bir şekilde kullanılmasının sebebi hem eskimeyen bir isim olması hem de bu ismin anlamının güzel olması olarak karşımıza çıkmaktadır. Melike isminin anne ve baba adayları tarafından oldukça sık araştırılan ve merak konusu olan anlamı ise karşımıza şu şekilde çıkar: "kadın hükümdar", "hükümdar eşi".

MELİKE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Bebeklerine Melike ismini vermek isteyen anne ve baba adaylarının anlamı çok güzel olan bu isim hakkında merak ettikleri konular arasında bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı da bulunmaktadır. Melike ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isimdir. Bu sebeple de anne ve baba adayları bu ismi kız bebekleri için tercih etmektedirler. Sıkça tercih edilen bu isim Kur'an-ı Kerim içerisinde bulunan Bakara Suresinin 246. ve 247. Ayetinde yer almaktadır.

MELİKE İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Melike isminin kökeni de bu isim hakkında merak edilen konular arasında yer almaktadır. Melike isminin kökeni Arapçadır. Arapça olan Melik yani "hükümdar" kelimesinin türemiştir. Bu isim Arap toplumlar ile etkileşimler sonucu dilimize geçmiş olan bir isimdir.

MELİKE NE DEMEK?

Sık sık tercih edilen isimler arasında yer alan Melike ismi Kur'an'da geçmesi nedeni ile de ülkemizde tercih edilen isimlerdendir. Melike kelimesinin ne demek olduğu da merak konusudur. Melike kelimesinin anlamı karşımıza "kadın hükümdar" olarak çıkmaktadır.