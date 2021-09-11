Meteoroloji’den iki bölge için son dakika hava durumu uyarısı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı