Milletvekili Aydın’dan Besni’ye müjde; “Besni OSB yatırımcıların gözbebeği olacak”

Besni Kaymakamı Nazlı Demir'i ziyaretinde açıklamada bulunan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Organize sanayi bölgesine yapılacak ilave alan ile 6. Bölge teşvik kapsamında mevcut OSB'nin yatırımcıların gözbebeği olacağını söyledi.

Besni Organize sanayi bölgesinin her geçen gün geliştiğini ifade eden AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın; "Besni organize sanayi bölgemizin kurulmasından bu yana üstümüze ne görev düştüyse yaptık yapmaya devam ediyoruz. Kısa sürede bölgemizin önemli markaları buralarda açmış oldukları fabrikalarla hem ülke ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar sunmaktalar. Son ziyaretimizde organize sanayi bölgemizin alanının genişletilmesi yönünde bir talep vardı. Bu konuda Ankara nezdinde çalışmalara hemen başladık. 3.500.000 metre kare büyüklüğünde bir alan mevcut organize sanayi bölgesine ilave edilecek ki bu alan mevcut alanın 3 kat büyüklüğünde. 6. Bölgelere uygulanan teşvik yasasıyla birlikte inşallah Besni organize sanayi bölgesi büyük bir sıçrama yapacaktır. İlimize ilçemize hayırlara vesile olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir; "Besni ilçemiz gastronomi ürünleriyle adından söz ettiren bir ilçemiz olup, kurulan Organize sanayi bölgesiyle birlikte de yavaş yavaş sanayi kendi olma yolunda hızla ilerliyor. İlçemizle ilgili her konuda her zaman desteğini gördüğümüz sayın vekilimiz Ahmet Aydın'a ilçemiz organize sanayi bölgesiyle ilgili taleplerimizi iletmiştik bugün kendileri ziyareti esnasında bizlere mevcut alanın genişletilmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını ilettiler. Organize Sanayi Bölgemiz genişleme alanı olarak belirlediğimiz 3.500.000 metrekare alanın dahil edilmesiyle birlikte tam bir istihdam merkezi olacak. Hedefimiz orta vadede ilçemizin işsizlik sorununu çözmektir. Sayın vekilimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret esnasında Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Kızılin Bez Dokuma atölyesinde üretilen ürünlerden Milletvekili Ahmet Aydın'a hediye etti.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Milletvekili Ahmet Aydın ve Kaymakam Nazlı Demir, Besni Organize Sanayi bölgesinde faaliyette bulunan Merinos, Deniz Yıldızı, Canex ve Megapolietilen adlı firmaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.