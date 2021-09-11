Muğla’da orman yasakları 1 Ekim’e ertelendi

Muğla Valiliği, orman yangınları ile mücadele kapsamında ilave tedbirleriyle ilgili 4 Ağustos'ta alınan ve 5 Eylül'de sona erecek olan kararın 1 Ekime kadar devam edeceğini duyurdu. Söz konusu kararda ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığının "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen 'Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilmişti. Toplantıda alınan kararlara göre valiliğin belirlediği alanlar dışında mangal ve ateş yakılamayacağı, ayrıca düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu atılması da yasaklandığı bildirilmişti. Muğla Valiliğinde son yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve İlimizin en önemli zenginlik kaynaklarından biri olan ormanlarımızın yangından korunması, yangın ihtimalinin azaltılması ve yangınları önlemek amacıyla söz konusu kararda belirtilen uygulamaya 01.10.2021 tarihine kadar devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Toplantıda Muğla'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 68'ini ormanların oluşturduğunu ifade eden Vali Orhan Tavlı, bölgenin orman varlığı açısından oldukça zengin olduğunu, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilme sorumluluğu kapsamında orman varlığının korunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Vali Orhan Tavlı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin oldukça yüksek olduğunu ve bu konuda vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Toplantıda; özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da yangınlarda artışa neden olduğu belirtildi. Toplantıda daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi: "

Son günlerde ülkemizdeki birçok ilde orman yangınları yaşanması ve önümüzdeki günlerde İlimizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam edecek olması nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında;

1-6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri gereğince Muğla İli sınırları içerisindeki ormanlık sahalara 05/08/2021-05/09/2021 tarihleri arasında görevliler dışındaki kişilerin girmesi ve İlimizdeki ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır.

2- İlimiz genelinde başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere tüm mahallerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, orman alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaklanmıştır.

3-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

4-Enerji Nakil Hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirin alınması sağlanacak, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı tüm tedbirler alınarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır.

5-Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Askeri Birlikler vb. kurumların mülkiyetinde bulunan ve yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Bu araç, gereç ve ekipmanların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyon Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İlçelerde kurulan kriz merkezleri tarafından yerine getirilecektir.

6-Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacaktır.

7-İlçelerimizde Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

8- Vatandaşlarımız orman yangınları riski ve alınması gereken tedbirler konusunda tüm iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilecektir.

9- Bu karar Muğla İli sınırları içerisinde uygulanacaktır.

10- Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacaktır.

11-Bu karar hükümleri 05/08/2021-05/09/2021 tarihleri arasında uygulanır.

12-Bu karar hükümleri Muğla Valiliği tarafından yürütülür."