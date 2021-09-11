Muş’tan 250 bin kuzunun  büyük şehirlere sevkiyatı yapılacak

Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'ta küçükbaş hayvancılığın iyi durumda olduğunu ve küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 300 bin civarında olduğunu ifade etti.



Başkan Salkım, il genelinde bu yıl içerisinde yaklaşık 500 bin kuzu elde edildi. Kuzu satışlarımız Haziran ayı itibariyle başlatılmıştır. 250 bin erkek kuzuyu ayırıp bunları yıl içerisinde satıyoruz. Tüccarlara tarafından alınan kuzuları Diyarbakır, Gaziantep, Adana illerine sevk ediyorlar. Yıllık ortalama kuzu satışlarından 20 milyona yakın bir kazanç sağlanıyor. Bu da ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hayvancılık sektörü şu an iyi bir noktada" diye konuştu

Cumhurbaşkanı'na sürü büyütme projesine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Sakım, "Bu kapsamda hayvan başı verilen 100 lira hayvancılık sektörü Türkiye genelinde büyük ölçüde yükseliş trendine geçti. Bu tür projeleri bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşın üzerinde hedefimiz 83 milyon küçükbaş hayvana ulaşmaktır. İnşallah en kısa sürede bu hedefimize ulaşırız. Çünkü bu proje küçükbaş hayvancılık üzerinde etkili oldu geçen yıl biz 500 bin hayvan desteğini alırken, bu yıl 550 bin hayvan desteğini aldık " ifadelerini kullandı

Muş'ta hayvan tüccarlığı yaptığını belirten Ziver Rençber ise bu yıl 300 kuzuyu Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'a sevk ettiğini ifade etti.