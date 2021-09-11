Namlunun ucundaki misafir

Elazığ
'ın Ağın ilçesinde sürek avına çıkan köy muhtarı, domuz beklerken tüfeğinin namlusuna konan ve uzun süre çevresinde gezinen kuşla yaşadığı ilginç anları cep telefonu ile görüntüledi. Balkayası Köyü Muhtarı İbrahim Galip Ergül ile çevre köy muhtarları, son zamanlarda domuz sürülerinin meyve ve sebze bahçelerine zarar vermesi üzerine ilgili kurumlardan izin alarak sürek avı başlattı. Ergül domuz sürüsünü beklerken uçarak yanına gelen bir serçe, tüfeğinin namlusuna kondu. Beklenmedik misafirin tüfeğinin namlusundan ayrılmaması üzerine Ergül, cep telefonuyla o anları kaydetti. Ergül, "Yaşadığım olaydan sonra sürek avından vazgeçtim ve eve döndüm" dedi.