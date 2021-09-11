Namluyu çevirmek isterken ağabeyini öldürdü

Adana'da tartıştığı babasına pompalı tüfek doğrultan Emir Can Yüksel'in (20), 16 yaşındaki kardeşi E.Y.'nin silahın namlusunu başka yöne çevirmek için müdahalede bulunduğu esnada silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan E.Y. tutuklandı.

Olay, 9 Eylül'de Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak'ta meydana geldi. Fırat Yüksel (45), oğlu Emircan Yüksel ile tartıştı. Çıkan kavga sırasında Emircan Yüksel, pompalı tüfekle yaralandı. Baba, oğlunu kamyonetle hastaneye götürdü. Talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba Fırat Yüksel ile oğlu E.Y.'yi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulama sonucunda Emir Can Yüksel'in tartıştığı babasına tüfek doğrulttuğu, bu sırada kardeşi E.Y.'nin araya girdiği, silahın namlusunu başka yöne çevirmek için müdahalede bulunduğu esnada silahın ateş almasıyla ağabeyini vurduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklanırken, baba Fırat Yüksel adli kontrol şartı ile serbest kaldı.