Ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Günap bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Günap Öden, köylüler, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.

Çeralan Mahallesi'nde yaşayan İsmail Öden, jandarma karakoluna giderek oğlu Günap Öden'in ormanda kaybolduğu söyledi. Bunun üzerine jandarma hiç zaman kaybetmeden harekete geçti. Jandarma ekiplerine arama kurtarma ekipleriyle birlikte vatandaşlar da destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda küçük çocuk bulundu ve ailesine teslim edildi.

Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da, "İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis Özel Harekat ve Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile mahalleli vatandaşlarımızın yoğun arama kurtarma çalışmalarıyla kaybolan Günap Öden ormanlık alanda sağlıklı bir şekilde bulunmuştur. Arama kurtarma çalışmalarına katılarak üstün bir çaba gösteren İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis Özel Harekat, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" denildi.