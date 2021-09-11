Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da otelde iğrenç taciz iddiası! Kadın çığlık atarak yardım istedi
Giriş Tarihi: 11.9.2021 15:09 Son Güncelleme: 11.9.2021 15:13

Antalya'da otelde iğrenç taciz iddiası! Kadın çığlık atarak yardım istedi

DHA
Antalya’da otelde iğrenç taciz iddiası! Kadın çığlık atarak yardım istedi

Antalya'ya iş için gelen B.A. adlı kadın, kaldığı otel odasında uyurken, içeri giren otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunarak mastürbasyon yaptığını iddia etti. Çığlık atıp, yardım isteyen B.A. kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü E.A.'yı odadan dışarı çıkardı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen E.A. adli kontrolde serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos günü Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İş için kente gelip otele yerleşen B.A. odasında uyurken sabaha karşı birinin bacağına dokunduğunu hissedip, uyandı. B.A., otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunup mastürbasyon yaptığını gördü. Çığlık atan B.A., E.A.'yı odasından çıkardı. Resepsiyonu arayıp, polise de haber veren B.A., kendini odaya kapattı. B.A., E.A.'dan cinsel saldırı iddiası, resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden de gerekli güvenliği sağlamadıkları gerekçesiyle şikâyetçi olduktan sonra Antalya'dan ayrıldı.

"İYİ OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN İKİ ELİMLE DİZİNE DOKUNDUM"

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. E.A., "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum" dedi. E.A., tam o anda kadının uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Adli kontrol talebiyle serbest bırakılan E.A.'nın daha sonra Antalya'dan ayrıldığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da otelde iğrenç taciz iddiası! Kadın çığlık atarak yardım istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA