Antalya’da otelde iğrenç taciz iddiası! Kadın çığlık atarak yardım istedi

"İYİ OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN İKİ ELİMLE DİZİNE DOKUNDUM"

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. E.A., "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum" dedi. E.A., tam o anda kadının uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Adli kontrol talebiyle serbest bırakılan E.A.'nın daha sonra Antalya'dan ayrıldığı belirtildi.