Pendik’te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı



Yangını gören mahalle sakini, "Arkadaşlarla oturuyorduk, çalışmalar sırasında çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Duman sonrası alevler görülmeye başladı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan yok" diye konuştu.