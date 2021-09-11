‘Potasız okul kalmasın ’dendi: 483 okul sahaya kavuştu

Kocaeli'nde 2008 yılında hayata geçirilen 'Potasız Okul Kalmasın' Projesi dâhilinde, bugüne kadar kent genelinde 483 okul sahaya kavuştu.

Kocaeli genelinde bahçesi müsait olan okullara, 'Potasız Okul Kalmasın' projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahalarının kurulumuna devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılı içince Kocaeli genelinde 80 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılıyor. Böylece Kocaeli genelinde Potasız Okul Kalmasın projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 483'e ulaşacak.

SPOR KENTİ KOCAELİ

'Spor kenti Kocaeli' sloganıyla Kocaeli'ne bugüne kadar çok sayıda spor tesisi kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Potasız Okul Kalmasın Projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında Kocaeli genelinde 80 okula daha basketbol ve voleybol sahaları kuruluyor. Bahçesi müsait olan okullarda yapılan tesisler hem okul öğrencileri hem de çevredeki gençler tarafından kullanılıyor.

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI

Potasız Okul Kalmasın Projesi dâhilinde halen Kartepe'de 14, İzmit'te 11, Derince'de 8, Körfez'de 10, Dilovası'nda 3, Darıca'da 7, Çayırova'da 2, Gebze'de 2, Gölcük'te 5, Karamürsel'de 3 ve Başiskele'de 5 okulda imalat yapılıyor. Kocaelili gençlerin sağlıklı gelişmesi ve geleceğin şampiyon sporcularının yetişmesi için hayata geçirilen Potasız Okul Kalmasın projesinde bir yandan okullardaki imalat çalışmaları da devam ediyor.