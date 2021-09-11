Şanlıurfa"da minibüs devrildi: 9 yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 80'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda seyir halinde ilerlemekte olan Burhan Bulut idaresindeki 27 E 8814 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.



Kontrolden çıkarak devrilen minibüste bulunan 9 kişi yaşanan kazada hafif bir şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardıma koşması ile durum sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.



Meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, ekipler ise kaza ile ilgili inceleme başlattı