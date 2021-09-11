Şanlıurfa’da tedavisi tamamlanan Balaban kuşu doğaya salındı

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan balaban kuşu Şanlıurfa'da görüldü. Yorgun ve bitkin halde bulunan kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavisinin bitmesi ile birlikte doğaya salındı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan balaban kuşu Şanlıurfa'da rastlandı. Yorgun ve bitkin halde olan kuş Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde Fatih Kırıkçı tarafından su ve yiyecek verildi. Balaban kuşU su ve yiyecek verilmesinin ardından itfaiye eri tarafından Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde kuş sağlık kontrolünden geçirilerek tedavi altına alındı. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezinde sorumlu Veteriner hekim Uğur Özbay tarafından tedavisi tamamlanan kuş daha sonra doğaya bırakıldı.