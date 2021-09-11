Şehit eşinin ölüm yıldönümünden bir gün önce kazada yaşamını yitirdi

11 Eylül 2020'de Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzm. Çvş. Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar Ankara Polatlı
'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şehidin babasının tabutuna dokunurkenki fotoğrafıyla hafızalara kazınan oğlu Sabri Mete Uyar ve yeğeni A.C yaralandı.
Polatlı Basri Mahallesi Ayaş yolu üzerinde meydana gelen kazada şehidin eşi Pınar Uyar, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Pınar Uyar olay yerinde hayatını kaybederken iki yaralı Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile fertleri şehit Yusuf Uyar'ın şehadetinden 1 yıl sonra eşi Pınar Uyar'ın acı haberiyle yıkıldı. Pınar Uyar, bugün Yassıhöyük Mahallesi'nde yapılacak olan cenaze töreninin ardından defnedilecek.