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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Sınır tanımayan davulcu!

AA
Sınır tanımayan davulcu!
Tekirdağ'da yaşayan davulcu Ahmet Çelik, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle gökyüzünde ve denizde dalış yaparak su altında davul çaldı. Fethiye'ye tatil için giden Çelik, yamaç paraşütü pilotu ile 2 bin metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp türkü söylemesinin ardından uçuşunu sorunsuz tamamladı. Daha sonra dalış yapan Çelik, su altında da davul çaldı. Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini ve zoru başararak paraşütten sonra suyun altında da davul çaldığını söyledi.
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Sınır tanımayan davulcu!
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