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Giriş Tarihi: 11.9.2021 12:14 Son Güncelleme: 11.9.2021 12:34

Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı

Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı.

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritası paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritayı, "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

EN ÇOK ARTAN İLLER

Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK 3 İL

Buna göre, en yüksek vaka oranına sahip üç il, 653,10 ile Rize, 507,874 ile Bayburt ve 424,58 ile Aksaray oldu. İstanbul'da ise 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 156,95

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Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı
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