Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı

İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritası paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritayı, "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
EN ÇOK ARTAN İLLER
Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerini kullandı.