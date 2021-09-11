Son dakika: Rezidansta şüpheli ölüm! Kadın cesedi bulundu

İstanbul Ümraniye'de mobilyacılık yapan ve 2'si uyuşturucu, 1'i dolandırıcılık olmak üzere toplamda üç suç kaydı bulunan Serdar Y.'nin ifadesi alındı. Serdar Y. ifadesinde; gece kız arkadaşı Seda Nur Şen ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, uyandığında kız arkadaşının vücudunun morardığını gördüğünü söyledi. İddialara göre; Seda Nur Şen'in ölümüne kısaca "Met" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yol açtığı iddia edildi. Bedeninde herhangi bir darp izi bulunmayan ve rezidansın 40 numaralı dairesinde ölü olarak bulunan üniversite öğrencisi Seda Nur Şen'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Serdar Y. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netleşecek. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği belirtildi.