Son dakika: Rezidansta şüpheli ölüm! Kadın cesedi bulundu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 9 Eylül Perşembe sabahı saat 10:12 sıralarında Maltepe İlçesi'ne bağlı Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerindeki lüks bir rezidans dairesinden gelen "Şüpheli Ölüm" ihbarı üzerine adrese gitti. İddialara göre; Serdar Y. (32) elinde çantasıyla odasından çıktı ve otel çalışanlarının yanına gitti. Serdar Y. kız arkadaşı Seda Nur Şen'in (24) uyanmadığını ve vücudunun morardığını fark ettiğini söyledi. Otel çalışanı Tekgül Y. hemen polise haber verdi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri otele gitti.
İstanbul Ümraniye'de mobilyacılık yapan ve 2'si uyuşturucu, 1'i dolandırıcılık olmak üzere toplamda üç suç kaydı bulunan Serdar Y.'nin ifadesi alındı. Serdar Y. ifadesinde; gece kız arkadaşı Seda Nur Şen ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, uyandığında kız arkadaşının vücudunun morardığını gördüğünü söyledi. İddialara göre; Seda Nur Şen'in ölümüne kısaca "Met" olarak adlandırılan Metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yol açtığı iddia edildi. Bedeninde herhangi bir darp izi bulunmayan ve rezidansın 40 numaralı dairesinde ölü olarak bulunan üniversite öğrencisi Seda Nur Şen'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Serdar Y. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netleşecek. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği belirtildi.