Taburcu olan minik Asel’in durumu iyi

Afyonkarahisar
'da
önceki gün 5 katlı binada çıkan yangında bir annenin, 2 yaşındaki kızını kurtarmak için pencereden aşağıda açılan battaniyeye attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneden taburcu olan 2 yaşındaki Asel Sultan Gümüş, babaannesinin evine getirildi. Baba Mehmet Gümüş, yangın sırasında evde olmadığını, kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu, ancak eşi Sultan Gümüş'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. Baba Gümüş, "Çocuğum çok şükür iyi. Tedavisi ve tetkikleri yapıldı. Eve getirdik. 'Allah bağışladı' diyebiliriz. Eşimin hemen iyileşmesi için herkesin dualarını bekliyoruz" dedi.