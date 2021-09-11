Tarihi sikkeleri yüzbinlerce kişi ziyaret etti

Antalya'da avukat Bahadır Kalaycı'nın 40 yıldır biriktirdiği bin 200 Selçuklu sikkesi müzedeki 'Selçukludan Cumhuriyete Giden Yol' isimli sergisi 2.5 yıl sonra başka müze ve saraylarda sergilenmek üzere son buldu.

Antalya'da 40 yıldır dünyanın dört bir yanından satın alarak biriktirilen bin 200 Anadolu Selçuklu Sikkeleri'nin Antalya Müzesi'nde sergisi 2.5 yıl sonra kaldırıldı. Dünyanın en değerli paralarının yer aldığı sergi Anadolu tarihine ışık tuttu. Sikkelerin sahibi avukat Bahadır Kalaycı'nın özel koleksiyonu olan 'Selçukludan Cumhuriyete Giden Yol' isimli sergi büyük ilgi gördü. Sergide, Selçukluların simgesi olan çift başlı kartal ile Türk barağı karşılıklı olarak asıldı.

2.5 YIL KALDI

Sergilenen sikkeler arasında yer alan 17 tane Alparslan ve Çağrı Bey adına bastırılan paralarda yer aldı. Bunlar yanında 1 tane Büyük Selçuklu, 7 adet ise Anadolu Selçuklu sikkeleri dikkat çekti. Anadolu'ya ilk giren Çağrı Bey ve Sultan Alparslan'a ait ortak sikkeler ise ziyaretçiler tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi dikkat çekti. Sergi 2.5 yıl boyunca yabancı turistlerin yanı sıra ortaokul ve liseli öğrencilerinde büyük ilgi göstermesi dikkat çekti.

BİN YIL ÖNCE BASTIRILAN PARA SERGİDE YER ALDI

Avukat Bahadır Kalaycı, bu serginin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Sergilenen sikkelerin büyük bölümünün tek ve eşsiz olduğunu da belirten Kalaycı, "Anadolu Selçuklu sikkelerinin bin 200 tanesi hiçbir karşılık beklemeden sergiye açtım. Anadolu'ya 1021 yılında ilk giren Çağrı Bey'in o tarihte bastırdığı çok özel sikkelerin de Anadolu'ya gelişimizin bininci yıl olması nedeni ile de serginin büyük anlam taşıdı" dişe konuştu.

TEKLİF YAĞIYOR

Selçuklu sikkelerinin başka müze ve saraylarda sergilenmesi için hazırlık yapılıyor. Sergi ile Selçukluların bastırdığı savaşlarda kullandıkları çift başlı ok basılı sikkelerinde görücüye çıktığını belirten Kalaycı, "Sadece bu değil aslan ve güneş simgesi ilk kez Selçuklu sikkelerinde kullanılmış. Tarihçiler aslan ve güneşin İran'ın simgesi olarak anlatırlar. Bu sergi tarihe ışık tutuyor" diye konuştu. Sikkelerin sahibi Avukat Kalaycı serginin başka saray ve müzelerde açılması için gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi.