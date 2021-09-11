Tartışma yaşadığı adamın, kadın arkadaşının evini yakmak istedi

Olay, saat 01.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Ç., soda şişesine benzinden hazırladığı molotofkokteylini Gülşen D.'nin zemin kattaki evine doğru fırlattı. Evin duvarına isabet eden molotofkokteyli, pencerenin önündeki kaldırıma düştü. Olayı gören mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheli Fatih Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne götürülen Fatih Ç.'nin, Gülşen D. ile hiçbir bağlantısının olmadığı, onun erkek arkadaşıyla yaşadığı sorun nedeniyle böyle bir eyleme kalkıştığı belirlendi.



Fatih Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.