Tepki çeken görüntüye soruşturma

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla Türk kadınının zincire vurulduğu görüntüler, büyük tepki topladı.
Üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsili görüntü, infiale neden oldu. Sosyal medyada büyük tepki gören tören ile ilgili Balıkesir Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, gösteriyi sert sözlerle kınadı. Bakan Yanık, "Kurtuluş Savaşı
'nda cephedeki Mehmetçiğimizi fedakârca destekleyen kahraman Anadolu kadınına hakaret, Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların hür olmadığını zannetmek apaçık bir gaflettir. Hürriyeti ve medeniyeti kılık kıyafette arayan bu bağnaz zihniyeti şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise "Kimseyi rahatsız edecek bir şey yok" diyerek töreni savunurken, Edremit Kaymakamı merkeze çekildi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) suç duyurusunda bulundu.