Turgutreisspor, teknik direktör Deniz Kibar ile anlaştı

Muğla Süper Amatör Ligi 2019-2020 sezonunda ligden çekilen Turgutreisspor'u daha iyi yerlere getirmeyi hedefleyen yeni yönetim, kulübün fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra alt yapı ve teknik kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu sezon amatör kümede hızlı bir çıkış yapma hesapları yapılan Turgutreisspor'da, takımın Muğla Süper Amatör Lig'de şampiyon olduğu 2018-2019 sezonunda teknik direktörlüğü yapan Deniz Kibar ile yeniden anlaşmaya varıldı. Teknik adam Kibar ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kulüp, oyuncu transferi için görüşmeleri sürdürüyor.



Turgutreisspor'un 2019-2020 sezonunda ligden çekilmesinden sonraki süreçte göreve gelen yönetimin, özellikle kulübün fiziki şartlarının iyileştirilmesi için yaptığı çalışmalar devam ediyor. Takımın iç saha maçlarını oynayacağı Turgutreis Stadı'nda soyunma kabinleri, yedek kulübeleri ve sahada tadilatın ardından, 15 kişilik VIP kapalı bölümü, misafir tribünü çalışmaları sürüyor. Elektronik skorborda kavuşacak statta, ses sistemi de kurulurken, ışıklandırma sistemi de yenilendi. Saha zemininde iyileştirilmeler yapıldı.



Ligden çekilmesiyle amatör kümeye düşen Turgutreisspor'da, olağanüstü kongreyle kulübün başkanlık görevini üstlenen ve geçen 6 Temmuz'da gerçekleşen genel kurulunda güven tazeleyen Melih Aydoğan, vatandaşların kulüple bağlarının güçlenmesi ve kulüp idari binası sorununun çözümüyle başlayan süreçte önemli yol katettiklerini söyledi. Çocukların, gençlerin spor aktivitelerine katılmalarını amacıyla çalışmalarını sürdüklerini belirten Aydoğan "Teknik ve fiziki alt yapımızı güçlendiriyoruz. Deniz Kibar hocamızla anlaşma sağladık. Yönetimdeki arkadaşlarımla beraber Turgutreisspor'umuzu daha iyi yerlere getirmek için gayret gösteriyoruz." dedi.



Muğla Süper Amatör Lig'deki son şampiyonluğunda bölgesel amatör lige (BAL) yükselme maçında istediği sonucu alamayan Turgutreisspor'da teknik direktör Deniz Kibar ise "Bizlere güvenen yönetimimin de gayreti ile özlenen bir Turgutreispor'u yeniden yeşil sahalarda göreceğimize inanıyorum. Güzel bir sezon olmasını diliyorum." dedi.



Yaklaşık 100 öğrenciye futbol eğitimi verilen sarı lacivertli kulübün A takımın yanı sıra U12 ve U16 takımı da bulunuyor. Minik sporcular için basketbol ve voleybolda branşında da çalışmalar yapılıyor.