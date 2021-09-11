Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama

Hizmet sektöründe önceliğin müşteri talebi olduğunu ifade eden Kovuk, "Mesafeye ek olarak müşterilerin isteklerinden biri de olabildiğince açık hava ve doğayla iç içe olmak. Biz de bu talepleri dikkate alarak Gökçetepe Tabiat Parkı içerisinde 170 bin metrekare alan üzerinde birbirinden bağımsız 30 adet villa tipi, şömineli, doğal taş yapı inşa ettik. Böylece aileler mahremiyet içerisinde, diğer misafirlerimizle aralarında bir mesafe olması dolayısıyla sağlık ve güvenle konaklayabiliyorlar. Tesisimiz her gün hijyen kontrolünden geçiyor ve titizlikle temizleniyor" diye konuştu.