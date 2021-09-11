Uyuşturucuyu ilk kullanma yaşı 15

SABAH'ın ulaştığı 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nda çarpıcı bilgiler yer aldı. İşte sonuçlar:
Alkol ve nikotin kullanım bozuklukları çıkartıldığında, tedavi merkezlerine yapılan toplam ayaktan tedavi başvuru sayısı 211 bin 991. Bunların 74 bin 315'i denetimli serbestlik kapsamında yönlendirildi.
2020'de 14-21 gün süren yatarak tedavi için tedavi merkezlerine yapılan başvuru sayısı 12 bin 269 olurken, bu sayıdan mükerrer vakalar çıkarıldığında elde edilen toplam tekil kişi sayısı 9 bin 824 olarak öne çıktı.
Başvuranların yüzde 36.5'i ilk kez, yüzde 63.5'inin ise daha önce tedavi gördüğü ortaya çıktı. Tedavi görenlerin yüzde 91.3'ü erkek, yüzde 8.7'si kadın. Yaş ortalaması ise 27.8. İlk kullanım yaşının ise 15-25 arasında yoğunlaştığı görüldü. Tedavi gören hastaların yüzde 1.7'sinin hiç okula gitmediği, yüzde 91'inin 1-8 yıl eğitim aldığı, yüzde 7.3'ünün 9-12 yıl eğitim aldığı görüldü. Yüzde 17.6'sının işsiz, yüzde 44.1'inin düzenli bir işinin olmadığı, yüzde 33.1'inin düzenli bir işi olduğu, yüzde 4'ünün öğrenci olduğu ortaya çıktı. Hastaların yüzde 55.1'i eroin, yüzde 15.3'ü metamfetamin, yüzde 11.7'si esrar, yüzde 5'i diğer opiyatlardan, yüzde 4.5'i sentetik, yüzde 2.4'ü kokain, yüzde 1.9'u ecstasy
, yüzde 1.4'ü uçucu madde, yüzde 2.6'sı ise diğer maddelerden tedavi oldu.
Damar içi madde kullanan bin 726 kişinin yapılan tarama testi sonuçları incelendiğinde, Hepatit B testinde 95 pozitif, Hepatit C testinde 697 pozitif, HIV testinde ise 24 pozitif sonuç tespit edildi.