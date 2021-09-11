Vezirköprü Evleri aslına uygun düzenlendi

Yüzyıllar boyunca yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çeken Vezirköprü Evleri, kendine özgü kargir karkas yapısıyla Osmanlı mimari anlayışının ve ahşap/kireç kalıplama işçiliğiyle düzenlendi.

2011 Yılında başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi 4 etaptan oluşmaktadır. 1. Etap; 1116 sokak ve Çukurçeşme mevkii, 2.etap; 1120, 1122 sokak ve Tacettin Paşa Caddesi, 3.etap; Kulebaşı, 4.Etap 823 sokak. Toplam 126 evde yapılan sağlıklaştırma çalışmaları, sokağa bakı veren cephelerin alt yapı, elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınmasını da sağlanmıştır. Tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması için faydalı olan bu proje; ilçe tarihinin yaşatılması, korunması ve tarihi eserlerin turizme kazandırılması ile Vezirköprü evlerini Karadeniz Bölgesinde ikinci bir Safranbolu haline getirmiştir.

Tarihi evlerin yeni hali Samsun Valiliği tarafından paylaşıldı. Paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi: "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının mimari dokusunun en güzel örneklerinden Vezirköprü Evleri, kendine özgü kargir karkas yapısıyla Osmanlı mimari anlayışının ve ahşap/kireç kalıplama işçiliğiyle Vezirköprülülerin ince zevkini yansıtmaktadır."