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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Yeni doğan bebeğini tabletten izledi

AA
Yeni doğan bebeğini tabletten izledi
Eskişehir'de, 29 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan ve 17 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Yetgin Akgün, doğum sonrası "İpek" ismini verdikleri bebeğini ilk kez tablet aracılığıyla gördü. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nde görev yapan öğretim üyesi Akgün, "Üniversitede benimle birlikte 8 kişinin testi pozitif çıktı. Onlar aşılı oldukları için çok kolay atlattı. Nefes alamıyorum, keşke alabilsem, yürüyemiyorum, çok zor bir süreç geçirdim. Hamileler ve kadın doğum uzmanı doktorlar aşı konusunda çok duyarlı olsunlar. Ölümden döndüm" dedi.
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Yeni doğan bebeğini tabletten izledi
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