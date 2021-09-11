Yürüyerek çıktığı hastaneye ağır yaralı olarak girdi

Afyonkarahisar'da hastaneye giden bir şahsa çıkışta otomobil çarptı. Şahıs, ağır yaralı olarak tekrar hastaneye kaldırıldı.

61 yaşındaki Ahmet K., muayene ve kontroller için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. İşlemlerini tamamlayan Ahmet K., hastanenin önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak talihsiz adama bir otomobil çarptı. Ahmet K., çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe fırlayıp yere düştü. Kanlar içinde kalan adama ilk müdahale Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden gelen görevliler tarafından yapıldı. Ağır yaralanan Ahmet K., yürüyerek çıktığı hastaneye birkaç dakika sonra ağır yaralı olarak götürüldü. Şahsın ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.