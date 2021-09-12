22 bin 923 yeni vaka 259 can kaybı

Türkiye
'de dün 314 bin 46 Kovid
- 19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı. 259 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 144 oldu. Yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün toplam 406 bin 87 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vefat sayılarının azalması, tedbirlere herkesin birlikte düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ANKARA