3 kardeşi trafik kazası ayırdı

ADANA-Gaziantep
Otoyolu'nda, Gaziantep yönüne giden otomobil, Kahramanmaraş ve Gaziantep arasındaki Narlı Kavşağı'nda, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki Ensar Erkut (28), Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut kardeşler ağır yaralandı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, kurtarılamadı. Kardeşlerin, Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Ensar Erkut'un hamile olan eşini almak için Gaziantep'e gittikleri öğrenildi. İki kardeşin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri İzmir
'in Ödemiş
ilçesine gönderildi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat
ilçesinde otomobil motosiklete çarptı. Motosikletteki Eshabil Genç ile Serdar Köse hayatını kaybetti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kazazedelere yardıma giden otoyol görevlisi B.T, otomobil çarpması sonucu öldü. Adana'nın Sarıçam ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü. Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Baş öldü. Diyarbakır'da 16 yaşındaki Efecan Gülben üst geçidi kullanmayıp korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isterken, bir aracın altında kalarak canından oldu.