34 yıl sonra aynı çadırda

Fransa
'da yaşayan emekli öğretmen çift Nicole Lemoine
(71) ve Pierre Lemoine
(71), 1987'de ilk kez otomobille Antalya
'nın Demre
ilçesine tatile geldi. Çadırlarını Çayağzı Limanı'na kuran çift, 1 ay tatil yaptı. Bu arada tanıştıkları yat kaptanı Ali Şekerci çifti evine davet edip, birkaç kez ağırladı. Bundan çok etkilenen Lemoine çifti, karavanla 25 kez Demre'ye tatile geldi. Çift, bu yıl Lille şehri yakınlarındaki Genech'te 50'nci evlilik yıl dönümlerini kutladıktan sonra, 34 yıl önce tatil yaptıkları çadır ve otomobilleriyle yeniden Demre'ye 1 aylık tatile geldi. Çift 34 yıl önce olduğu gibi çadırlarını da aynı yere kurdu. Pierre Lemoine şöyle konuştu: "İnsanların birine karşılıksız bir şeyler ikram ettiğini Demre'de yaşadım. İnsanların bu kadar konuksever, yardımsever, cana yakın olduğunu Demre'de gördüm. Türkiye
ve Demre insanı bize çok şey kattı. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, karşılıksız bir şey ikram etmeyi öğrendik. Türk insanının misafirperverliği bizi buraya bağladı. Burası bizim evimiz oldu. 50'nci evlilik yıldönümümüzü Demre'de yapıyoruz ve bu özel yılımızda burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Demre sevdamız, Ali Şeker
'in bizi evine davet etmesiyle başladı. Bu sevda bitmeyecek. Sağlığımız el verdiğince her yıl gelmeye devam edeceğiz. Türkiye güvenli bir ülke. Çadırımızı açık bırakıyoruz."