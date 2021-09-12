Acıların değil şiddetin kurbanı Bergen hakkında az bilinen gerçek! Bergen’i arayıp bunu demiş...

Gazeteler, kezzabı atan kişiyi, Halis'in 500 bin liraya tuttuğunu yazdı. Halis hapse atıldı, Bergen ise aylarca hastane hastane dolaştı. Arka arkaya estetik operasyonlar geçirdi. Yaraları iyileşse de bir gözü yoktu artık. Ama Bergen, buna rağmen Halis'i yine affetti, hatta şikayetçi bile olmadı. Gizli gizli onu hapiste ziyaret etti, uzun aşk mektupları yazdı, içeride sıkıntı çekmesin diye para gönderdi. Yıllar sonra bir kavga daha... Ve yolları ta başta anlattığımız yerde, Tarsus'un Çamalan mevkiindeki dinlenme tesisinde kesişti. Bu son görüşme oldu...





İKİ KİTAP BİR FİLM

Bergen'le ilgili iki kitap yayımlandı. İlki, yazıdaki detayların bir bölümünü anlatan Yavuz Hakan Tok'un Acıların Kadını Bergen. Diğeri ise Yeşim Demir'in kaleme aldığı Bergen: Katiline Aşık Kadın. Aradan geçen 32 yıl sonra Bergen'in hayatının film olmasına karar verildi. Şu an hayatta olan Bergen'in katili Halis Serbest ise hem Acıların Kadını Bergen isimli kitapta yer alan bilgilere, hem de çekilecek sinema filmine tepki gösteriyor. Çünkü ona göre anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor.