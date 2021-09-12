Acılı anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekti! Oğulları Efe 109 metreden boşluğa atladı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde EXPO 2016'nın güvenlik girişine gelen Efe Ustaoğlu (17) görevlilere içeriyi gezmek istediğini belirtti. Bunun üzerine içeri giren genç, EXPO 2016 içerisinde farklı alanlarda bir süre fotoğraf çekti. Daha sonra ise 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekinmek istediğini söyledi. Kapıda görevli güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi.