Ankara’da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde üzerinde meydana geldi. Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. idaresindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı daha sonra 06 C 0019 plakalı servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

SIKIŞAN 5 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARTILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri otomobilde sıkışan Ebubekir D., Emirhan A., Baran B., Buğra Ö. ve Eren A.'yı araçtan çıkarttı. 112 Acil servis ekipleri araçtan çıkarılan Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ KİŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan Buğra Ö. ve Eren A. ise sevk edildikleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.