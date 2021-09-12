Belediye bayat ekmekleri köpek maması yapıyor

"GAYRETİMİZ İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMEK"

Yapılan uygulamanın; alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğin israfını önlemek için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi durumundaki ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. Bu yüzden nimet olan ekmeğin israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan 'Bayat Ekmek Kutuları' ile asıl vermek istediğimiz mesaj ekmeğin israf edilmeden, yetecek şekilde tüketmemizdir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. Bu vesile ile israfsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.