Bilet satışı yapar gibi kaçak sigara sattılar! Öfke 10 bin 840 paket kaçak sigara buldu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir 'Otobüs Seyahat Firması'na "Kaçak Sigara" operasyonu düzenledi. Firmanın bir çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Polisleri'nin tespitlerine göre; gözaltına alınan şüpheli dikkat çekmemek ve yakalanmamak için otobüs bileti satışı yapar gibi bandrolsüz kaçak sigaraların satışını yaptı.



"ÖFKE" OFİS ODASINA TEPKİ VERDİ



Doğu illerinden yolcu otobüsleri ile getirilerek İstanbul'a sokulduğu tespit edilen çok sayıda bandrolsüz kaçak sigaranın, firmanın ofis bölümünün arkasında depolandığı tespit edildi. Hassas burunlu ve özel eğitimli Kaçak Çay ve Kaçak Tütün Arama Köpeği Öfke de söz konusu ofis odasına tepki verince adreste arama yapıldı. 10 bin 840 paket kaçak sigara ve içi tütün doldurularak sigara haline getirilmiş 7 bin 500 dal satışa hazır "Makaron" ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.