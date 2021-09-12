Bravo sana Gülistan! Oğlunun davası için hukuk okuyor





Bu süreçte çocuklarım biraz daha fazla sorumluluk sahibi oldular. Beni ders çalışırken görünce onlarda çalışıyorlardı. Hem kendimi hem onları idare ettim. Önemli olan düzenli çalışmaktı. Her gün tekrar ettim. Çalışınca oluyor. Bunun için istemek ve sevmek lazım. Bölümümü de çalışmayı da seviyorum. Sınıfın ablası konumundayım.