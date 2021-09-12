Çocuğunu kurtardı kendi yaşam mücadelesi veriyor

Afyonkarahısar'daki Dörtyol Mahallesi
'nde bulunan TOKİ
konutları Gazeteciler Sitesi'nde, önceki gün çıkan yangında, 5'inci katta mahsur kalan Sultan Gümüş
, 2 yaşındaki kızı Asel Sultan'ı, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine attı. Ardından da kendisi atladı. Kızının hayatını kurtaran fedakar anne, battaniyeden yere sert düşüş yapınca ağır yaralandı. Afyonkarahisar
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş, hemen ameliyata alındı. Bel, kalça ve omuriliği ile vücudunun çeşitli yerlerinde çatlak ve kırıklar olduğu belirlenen Sultan Gümüş'ün tedavisi yoğum bakımda sürüyor. Gümüş'ün önümüzdeki hafta yoğun bakımdan normal odaya alınabileceği bildirilirken, tedavisi tamamlanan minik Asel, taburcu edilerek babaannesinin evine getirildi.