Diyarbakır Sur Ulu Cami’de çifte ezan: ’Kıyamete kadar minarelerden eksik etmesin’

"KUR'AN-I KERİM İNSANLARI KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARAN BİR HİDAYET REHBERİDİR"

Erbaş, şöyle devam etti

"Kur'an-ı Kerim hakkı hakikati, ilmi irfanı, edebi hikmeti, adaleti, sevgi ve saygıyı, merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba, anne, aile, eş ve iyi evlat olmayı öğretiyor. Yoksa insanlık karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkacak. Kur'an-ı Kerim insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitaptır. Bu kitaba ve onun gösterdiği ilkelere sığınarak yüceltir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman etmeli ve onun hayat veren ilkelerini mesajlarını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olmalıyız. Onun lafzını en doğru şekilde okumak, manasını okumak ve ahkamını yaşamak için gayret sarf etmeliyiz."