Doğumuna 3 hafta kalmıştı! Duygu ebe koronavirüsten hayatını kaybetti





Tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu. İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.